Alberto Dainese vierde in massasprint: “Ik zat te ver toen ik mijn sprint begon”

Alberto Dainese behaalde in de vierde etappe van de Vuelta a España 2021 een vierde plaats. De jonge Italiaanse sprinter moest in Molina de Aragón alleen Fabio Jakobsen, Arnaud Démare en Magnus Cort voor zich dulden. “Ik hoop dat ik deze uitslag nog kan verbeteren”, kijkt hij hoopvol vooruit.

“Het was een rustige en relaxte etappe”, aldus Dainese. “Met nog 25 kilometer te gaan probeerden we de ploeg te organiseren en naar voren te gaan. Het ging deels naar beneden en dus was het super snel en hectisch. Een paar keer raakten we elkaar kwijt, maar we vonden elkaar weer goed terug.”

“De ploeg heeft hard gewerkt om mij in positie te brengen voor de korte klim met nog drie kilometer te gaan. Vanaf daar heb ik een beetje gefreestyled. Ik zat te ver toen ik mijn sprint begon, maar ik merkte dat ik wel de benen had. Ik voelde mij beter dan de dagen hiervoor, dus ik hoop dat ik deze uitslag nog kan verbeteren”, vertelt de 23-jarige spurter.

Ploegleider Matt Winston is blij met de uitslag die Dainese neerzette. “Hij reed een redelijke sprint en behaalde zijn eerste top-10 in een grote ronde. Dat was een goede prestatie. Morgen gaan we er weer voor.”