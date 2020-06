Alberto Dainese: “Ik wil graag de Giro d’Italia rijden” zondag 14 juni 2020 om 10:26

Alberto Dainese weet nog niet hoe zijn seizoen eruitziet, maar hoopt als Italiaan deel te nemen aan de Giro. “Er is een etappe met aankomst in het stadje Monselice, op een steenworp afstand van mijn huis”, zo vertelt de sprinter van Team Sunweb aan TuttoBiciWeb.

Dainese begon zijn allereerste seizoen op WorldTour-niveau met twee ereplaatsen in de Tour Down Under, gevolgd door een derde stek in de Race Torquay en ritwinst in de Herald Sun Tour. In de UAE Tour probeerde hij vervolgens de degens te kruisen met sprintkanonnen als Dylan Groenewegen, Fernando Gaviria en Pascal Ackermann.

De meerdaagse rittenkoers in het Midden-Oosten werd echter vroegtijdig stilgelegd vanwege enkele coronabesmettingen. Dainese is nu weer volop aan het trainen met het oog op een herstart van de competitie. “De ploeg zal me volgende week meer vertellen over mijn programma”, aldus de 22-jarige Italiaan.

Dainese hoopt dit seizoen nog enkele koersen in Italië te betwisten en dan met name de Giro d’Italia. “Ik voel me rustig, aangezien ik dit jaar al een koers heb gewonnen. Het voelde echt als een bevrijding. Ik zal met de nodige ambitie weer in gang schieten. Ik hoop naar nog meer zeges te sprinten”, zo vertelt Dainese.

WielerFlits sprak vorig jaar uitgebreid met de regerend Europees kampioen bij de beloften. Het ging onder meer over zijn opvallende bijnaam, zijn ambities als neoprof en band met Michel Cornelisse.