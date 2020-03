Alberto Contador: “Teams moeten de keuze krijgen welke wedstrijden ze nog willen rijden” dinsdag 31 maart 2020 om 14:00

De herindeling van de kalender houdt de wielerwereld bezig. De uitdaging om een heel seizoen in drie maanden te proppen, lijkt onmogelijk. In een interview met La Gazzetta dello Sport pleit Alberto Contador ervoor om teams zelf te laten kiezen welke wedstrijden zij nog willen rijden.

Spanje is zwaar getroffen door de coronacrisis. Contador maakt zich logischerwijs zorgen. “Het is een situatie die we ons niet hadden kunnen voorstellen. Gelukkig is mijn familie in orde, maar we zijn nerveus. Pinto (zijn woonplaats, red.) ligt heel dicht bij Valdemoro, dat een groot ziekenhuis heeft en waar veel doden zijn gevallen”, geeft hij aan. “Dit is onvergelijkbaar met eerdere tragedies. Nu vechten we tegen een vijand die niemand kan zien.”

Wielerwedstrijden zijn tot nader order opgeschort. Contador verwacht dat wanneer het seizoen hervat wordt, het een hele uitdaging wordt om de kalender opnieuw in te delen. “Wielrenners zijn geen auto’s, ze kunnen niet iedere week aantreden. Misschien is het nodig om de teams te laten kiezen aan welke wedstrijden ze willen deelnemen.”

Contador is op zijn Instagram-account gestart met het geven van trainingen. “Ik heb voor iedereen een reeks fietstrainingen georganiseerd. Drie dagen per week: dinsdag, donderdag en zondag om 19:00 uur,” legt hij uit. “Ik doe daar trainingen zonder technische taal, zodat iedereen het begrijpt. Ik nodig iedereen uit om mee te doen.”