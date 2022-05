Alberto Contador: “Juan Pedro López is voor ons een schoolvoorbeeld”

Juan Pedro López is nog altijd de trotse eigenaar van de roze leiderstrui in de Giro d’Italia. De 24-jarige Spanjaard treedt daarmee in de voetsporen van Alberto Contador, de laatste Spaanse drager van het roze in de Ronde van Italië. “Maar dat is niet het allerleukste wat ik van López’ trui vind”, vertelt El Pistolero over hem aan WielerFlits.

De jonge klimmer komt namelijk voort uit de Fundación Alberto Contador. Daaruit haalt de voormalige toprenner een herinnering op. “Wat ik me van onze eerste ontmoeting nog helder voor de geest kan halen, is zijn doorzettingsvermogen. Ieder jaar organiseerden we op onze campus in Pinto selectiewedstrijden, waaruit we dan een jeugdteam vormen”, legt Contador uit.

López zelf komt uit Lebrija. Dat ligt in Andalusië, in het zuiden van Spanje. Pinto ligt net onder de hoofdstad Madrid, een kleine zeshonderd kilometer noordelijker. “Het eerste jaar dat JuanPe meedeed, haalde hij de selectie niet. Daar had hij flink de pest in, maar hij maakte ons toen al duidelijk dat hij wel heel graag wilde. Een jaar later zagen we hem opnieuw en haalde hij de selectie wél.” Het kenmerkt zijn doorzettingsvermogen.

Junioren, beloften en voorloper EOLO-Kometa

Dat feit voltrok zich ruim zeven jaar geleden. Toeval of niet, diezelfde López is sinds de eerste Spanjaard in de roze trui sinds Contador zelf. Dat was in 2015, het eerste jaar dat zijn jonge landgenoot zich op de campus meldde en dus terug naar Andalusië werd gestuurd. “Ik ben er trots op dat Juan Pedro na mij de eerste Spanjaard in het roze is, maar dat is niet allerleukste wat ik van deze situatie vind.”

“Dat is het feit dat we López hebben kunnen vergezellen in zijn reis wat hem gebracht is waar hij nu is”, vertelt de intussen 39-jarige Contador. “JuanPe doorliep ons juniorenteam, daarna de beloftenformatie en nog een jaar bij onze hoofdploeg, dat toen nog op Continental-niveau uitkwam. Het is onze doelstelling om renners zelf op te leiden van onze campus tot aan EOLO-Kometa. Juan Pedro is daarmee voor ons een schoolvoorbeeld.”

Contador was de laatste Spaanse rozetruidrager - foto: Cor Vos López veroverde het roze op de Etna - foto: Cor Vos