Alberto Bettiol (tweede) komt juichend over de meet in Ronde van Zwitserland

Een pijnlijk moment voor Alberto Bettiol in de tweede etappe van de Ronde van Zwitserland. De Italiaan van EF Education-EasyPost kwam juichend over de meet in Aesch, maar had niet meegekregen dat Andreas Leknessund na een succesvolle solo al binnen was.

Het flink uitgedunde peloton kwam te laat om de sterke solist Leknessund nog bij de lurven te grijpen en mocht dus afsprinten voor de dichtste ereplaatsen. Bettiol bleek the best of the rest, maar de Italiaan waande zich de winnaar. “Ik wist niet dat er nog renner voorop reed”, vertelde Bettiol enkele minuten na de finish in gesprek met Eurosport.

“Mijn radio deed het niet meer en ik was helemaal gefocust op de sprint. Ik was heel gelukkig dat ik de spurt kon winnen van jongens als Trentin en Matthews.” Het bleek alleen voor de tweede plaats. “Morgen zullen mijn vrienden nog eens met mij lachen.” Na afloop van de rit stak Matteo Trentin al de draak met zijn landgenoot en goede vriend.

“Who’s going to break the news to him?” 😳 Alberto Bettiol thinks he’s won the stage… but Andreas Leknessund had already soloed to victory At least Matteo Trentin found it funny 😂#TourdeSuisse2022 | @MATTEOTRENTIN | @AlbertoBettiol pic.twitter.com/ckieokrQ2Y — Eurosport (@eurosport) June 13, 2022