Alberto Bettiol over Milaan-San Remo: “Dit jaar probeer ik niet aan te vallen” zaterdag 8 augustus 2020 om 09:46

Met een aanval op de Poggio kleurde Alberto Bettiol vorig seizoen mee de finale van Milaan-San Remo. De Italiaan voert vandaag het kopmanschap bij EF Pro Cycling samen met Simon Clarke en wil vandaag pas toeslaan aan de streep.

Dat hij dit jaar gaat proberen niet aan te vallen, liet Bettiol op voorhand weten. “Ik blijf in het wiel en wil mijn kaarten pas trekken in de sprint. De sprint in Milaan-San Remo is geen normale, want het is een sprint na meer dan zesenhalf uur. Dit jaar wordt het bovendien een sprint na een lange koers onder een bloedhete zon, dus de krachten zullen niet erg hoog zijn. Ik ga mijn best doen, zoals altijd. Milaan-San Remo is een andere wedstrijd dan alle andere.”

Volgens de Italiaan is het een symbool. “Het is de enige wedstrijd op de kalender van driehonderd kilometer en voor ons Italianen is het een droom om deze te winnen, want de beste renners aller tijden hebben hem gewonnen.” Hoewel hij de Ronde van Vlaanderen al achter zijn naam heeft staan, zou het winnen van Milaan-San Remo nog specialer zijn. “Het is Milaan-San Remo. Ik ben een Italiaan. Het zou iets ongelooflijks, onbeschrijflijks zijn.”

Clarke

EF-ploeggenoot Simon Clarke eindigde vorig jaar als negende in de sprint op de Via Roma. “Ik behaalde vorig jaar een goed resultaat met een top 10-plaats en ik ben zeker van plan om dat resultaat nu te verbeteren. Ook Alberto rijdt momenteel heel goed. De prioriteit is om een goed resultaat voor het team te behalen zoals we dat in Strade Bianche konden doen. Afhankelijk van het wedstrijdverloop, zullen Alberto of ik voor een topresultaat gaan.”