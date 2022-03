Alberto Bettiol mist Italiaanse voorjaarskoersen na coronabesmetting

Alberto Bettiol zal niet deelnemen aan de Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo. De renner van EF Education-EasyPost moet de drie Italiaanse voorjaarkoersen aan zich voorbij laten gaan, omdat hij te verzwakt is na een coronabesmetting. Dat vertelt de voormalig winnaar van de Ronde van Vlaanderen in gesprek met La Gazzetta dello Sport.

Bettiol verwacht de komende maand nog wel in actie te komen, maar slaat de grote wedstrijden over. “Met mijn coach Leonardo Piepoli en ploegleider Charles Wegelius hebben we besloten dat ik op 16 maart terugkeer in Milaan-Turijn. Daarna doe ik Coppi e Bartali, van 22 tot 26 maart. Corona heeft me verzwakt: ik was ziek van koorts en dysenterie”, aldus de Italiaan, die het seizoen nochtans goed begonnen was. In de Ster van Bèsseges werd hij tweede in het eindklassement.

Ronde van Vlaanderen

Hoewel de voornaamste Italiaanse koersen dus aan hem voorbijgaan dit voorjaar, hoopt Bettiol nog wel te schitteren op Belgische wegen. Hij richt zich met name op de Ronde van Vlaanderen. “In Coppi e Bartali zal ik vooral bezig zijn met kilometers maken. Misschien doe ik dan Dwars door Vlaanderen nog, voordat ik start in de Ronde. Als alles goed gaat, rijd ik ook nog Luik-Bastenaken-Luik.”