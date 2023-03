Alberto Bettiol loopt geen ernstige blessures op bij val in Strade Bianche

Het was even schrikken op goed veertig kilometer van de finish in Strade Bianche. Alberto Bettiol bleef na een zware valpartij op de grond liggen, maar zijn ploeg EF Education-EasyPost heeft goed nieuws: de Italiaan heeft geen ernstige blessures overgehouden aan zijn val.

Bettiol ging in kansrijke positie onderuit, net na het afdraaien van de 11,5 kilometer lange en zeer veeleisende Monte Sante Marie-strook. De 29-jarige coureur ging hard tegen de vlakte en bleef liggen. Het bleek het einde van zijn Strade Bianche, maar gelukkig voor Bettiol valt de schade mee.

Zijn Amerikaanse werkgever heeft inmiddels via social media laten weten dat de winnaar van de Ronde van Vlaanderen 2019 aan de val geen breuken heeft overgehouden. Ook geeft de renner geen tekenen van een hersenschudding, zo blijkt uit een eerste medische onderzoek. Bettiol heeft wel last van kneuzingen.

De renner staat voorlopig nog op de deelnemerslijst van Tirreno-Adriatico, maar het is momenteel onduidelijk of hij maandag zal beginnen aan de Italiaanse ronde. Bettiol won eerder dit jaar al de proloog van de Tour Down Under. In diezelfde rittenkoers werd hij ook tweede in de voorlaatste rit.

