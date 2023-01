Albert ziet Van der Poel nog verbeteren: “Weet niet of Van Aert die marge nog heeft”

Wout van Aert is momenteel ongenaakbaar in het veld, maar volgens Niels Albert kan er richting het WK in Hoogerheide (5 februari) nog veel gebeuren. Hij ziet Mathieu van der Poel de kloof met zijn eeuwige rivaal nog wel dichten, zegt hij in een analyse voor Het Laatste Nieuws.

Van Aert en Van der Poel zijn momenteel beiden op trainingsstage. “Ik verwacht een heel andere Van der Poel”, blikt Albert vooruit op de periode daarna. “Hij kan zijn zinnen verzetten, kilometers maken met de ploegmaats en plezier maken. Van der Poel kan als een betere crosser terugkeren uit Spanje. Ik weet niet of Van Aert nog evenveel marge voor progressie heeft. Hij rijdt wel rap, hé.”

“Wout is nu al klaar om het WK te rijden. Mathieu moet nog beter worden. Dat gaat over minieme verschillen. Is Van der Poel een klein beetje beter, dan maakt hij niet de fout die hij in Loenhout maakte en wint hij de koers. Hetzelfde met de sprint in Zolder. En dan ziet de kerstperiode er toch helemaal anders uit. Het is nog vier weken tot het WK en dingen kunnen snel veranderen. Vier weken is genoeg voor Van der Poel om de kloof te dichten.”

Wout van Aert heeft de wereldtitel in Hoogerheide nog niet binnen, benadrukt Albert. “Daar begint alles weer van nul. Daar moet Wout weer hard rijden om Van der Poel te kloppen. Met Mathieu van der Poel ben je nooit klaar. Die gaat goed zijn in Hoogerheide. De beste Wout van Aert zal daar nodig zijn om hem te verslaan.”

Zelfoverschatting Van der Poel?

Albert ontkent evenwel niet dat Van der Poel de laatste crossen niet in zijn beste doen was. “Wout van Aert rijdt in een roes van overwinningen en hij heeft het publiek op zijn hand. Mathieu van der Poel staat niet waar hij wil staan. En zeker niet waar Van Aert staat.”

Albert kreeg de vraag voorgelegd of Van der Poel zichzelf misschien overschat heeft. “Van der Poel is het gewoon om het gaspedaal helemaal in te drukken. Hij vliegt erin en hij zet de concurrentie onder druk. Als je conditioneel helemaal in orde bent, kun je dat een uur volhouden. Maar die conditie is er niet.”

“Hij klaagt nu over een zere rug. Misschien komt het wel omdat hij niet honderd procent in orde is. Hij rijdt op de limiet en hij put zijn lichaam uit. Mathieu zal zelf wel weten waar het aan ligt. Hij is niet het soort renner dat excuses zoekt.”