Alaphilippe voert Quick-Step-Alpha Vinyl aan in de Giro dell’Emilia

Quick-Step-Alpha Vinyl trekt met Julian Alaphilippe naar de Giro del’Emilia. De Fransman wordt onder andere ondersteund door de jonge Belgen Mauri Vansevenant en Ilan Van Wilder.

De Brit James Knox en de Belgen Tim Declercq, Dries Devenyns en Louis Vervaeke maken de selectie compleet. De ogen zullen vooral gericht zijn op Alaphilippe, wie de steile finish in Bologna op het lijf lijkt te zijn geschreven.

Ploegleider Davide Bramati is erg optimistisch over de kansen van zijn ploeg in de Italiaanse koers. “We hebben een zeer gemotiveerde ploeg voor zaterdag. We hebben hier al eerder goed gepresteerd en we hopen dit te kunnen herhalen. Alaphilippe is net terug van het WK in Australië en heeft zijn zinnen gezet op de komende weken, maar in onze selectie hebben we ook genoeg andere renners die voor een goed resultaat kunnen gaan”, aldus de Italiaan.

Selectie Quick-Step-Alpha Vinyl voor Giro dell’Emilia (zaterdag 1 oktober)

Julian Alaphilippe

Tim Declercq

Dries Devenyns

James Knox

Ilan Van Wilder

Mauri Vansevenant

Louis Vervaeke