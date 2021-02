Alaphilippe test zijn benen in de Provence: “Tevreden met mijn conditie”

De openingsetappe van de Tour de La Provence werd gekleurd door de mannen van Deceuninck-Quick-Step. Davide Ballerini bleek aan de finish over de snelste sprint te beschikken, Julian Alaphilippe reed lange tijd in de aanval. De wereldkampioen werd vlak voor de finish ingerekend door het peloton.

Alaphilippe reed op ongeveer zeventig kilometer van de streep weg met Gianni Moscon en Giulio Ciccone en werd pas in de laatste kilometers weer bijgehaald. “We hadden een plan en dat was om iets te proberen na honderd kilometer koers. Ik vertrok met nog zeventig kilometer te gaan en mocht op een schitterende dag op kop rijden.”

“De benen voelden goed aan en we wisten een minuut voorsprong te pakken. Ik wist dat het een moeilijke opgave zou worden, maar ik heb gewoon alles gegeven. Ik ben aan het einde van de rit wel tevreden met mijn conditie en over de uitkomst van de etappe”, aldus Alaphilippe, die nog het podium werd opgeroepen als winnaar van de prijs van de strijdlust.

Morgen trekken de renners in de tweede etappe van Cassis naar Manosque. De rit telt ‘slechts’ drie officiële beklimmingen, maar de finale is niet te onderschatten. Bovendien loopt de finale in Manosque bergop en het lijkt dan ook een ideale aankomst voor een springveer als Alaphilippe.