Alaphilippe over winnende solo Hirschi: “Een geweldig nummertje” donderdag 10 september 2020 om 18:45

De twaalfde etappe naar Sarran leek op het lijf geschreven van Julian Alaphilippe. De Fransman van Deceuninck-Quick-Step liet zich ook zien in de finale, maar het was Marc Hirschi die met een winnende solo de show wist te stelen. “Marc is de verdiende winnaar”, reageert Alaphilippe na afloop.

De renner van Deceuninck-Quick-Step probeerde in de laatste dertig kilometer nog naar Hirschi te rijden. “We hebben ons best gedaan, maar het was moeilijk omdat we in de achtervolgende groep allemaal probeerden om wat energie te sparen. Hirschi twijfelde niet en is de verdiende winnaar. Chapeau.”

“Hij wist echt een geweldig nummertje op te voeren”, aldus Alaphilippe, die uiteindelijk als elfde over de streep kwam. “Ik dacht in de finale last te hebben van materiaalpech, maar het bleken gewoon de benen te zijn. Ik had gewoon niet meer de kracht om nog iets te doen.”

Alaphilippe en Hirschi kwamen elkaar al eens tegen in deze Tour de France. In de tweede etappe van en naar Nice wist de Fransman de Zwitser van de ritzege te houden na een spannende spurt. Vandaag wist Hirschi dus als eerste de finish te bereiken van een Touretappe.