Alaphilippe over stevige uitspraken Lefevere: “Ik was toch wat verrast”

Patrick Lefevere besloot Julian Alaphilippe in aanloop naar het nieuwe wielerseizoen op scherp te zetten. “Julian heeft een salaris van een kampioen, maar hij moet bevestigen dat hij nog steeds kampioen is”, aldus de uitgesproken teambaas van Soudal-Quick-Step. Alaphilippe gaat, in gesprek met L’Équipe, in op de uitspraken van Lefevere.

Patrick Lefevere verwacht veel van Julian Alaphilippe in 2023. De Belgische manager van Soudal-Quick-Step begrijpt dat de Franse topper veel pech kende in 2022, maar is ook kritisch. “Het zijn altijd dezelfde mensen die pech hebben. Ik wil dat hij weer op de rails komt. Hij is me een revanche verschuldigd. Dat hij geen wereldkampioen meer is, kan me niet schelen, maar de laatste jaren heeft hij niet veel gewonnen.”

“We zien hem allemaal heel graag, hij rijdt al sinds zijn 17e voor deze ploeg. Maar ik heb hem laten weten dat hij zou mogen vertrekken als hij de omgeving beu was. Ik ben niets met een renner die het even gehad heeft”, citeert Het Nieuwsblad Lefevere.

Alaphilippe: “Ik maak me niet al te veel zorgen”

Alaphilippe reageerde deze week in L’Équipe op de uitspraken van Lefevere. “Telkens wanneer ik gesprekken met hem had, is alles goed verlopen. Hij heeft me ook nooit de vraag gesteld of ik wil vertrekken. Hij heeft nooit zulke dingen tegen me gezegd. Ik was om eerlijk te zijn toch wat verrast toen ik dat las. Als hij echt problemen met me had, zou hij me er wel eerst over hebben aangesproken. Ik maak me kortom niet al te veel zorgen.”

Alaphilippe hoopt zich dit jaar weer sportief te onderscheiden. De tweevoudige wereldkampioen gaat in 2023 de Ronde van Vlaanderen weer combineren met de heuvelklassiekers. Hij start zijn seizoen eind deze maand al in de Challenge Mallorca, waarna hij via de Ardèche Classic en de Drôme Classic zal toewerken naar een blok met Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo.