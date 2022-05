Alaphilippe optimistisch: “Als het zo verder gaat, is de Tour een optie”

Julian Alaphilippe kwam een maand geleden zwaar ten val in Luik-Bastenaken-Luik, maar zijn herstel verloopt inmiddels voorspoedig. De Franse wereldkampioen verblijft momenteel zelfs in de Sierra Nevada voor een trainingsstage. Alaphilippe is optimistisch als het gaat over een eventuele deelname aan de Tour de France.

Goed twee weken kwam er al goed nieuws vanuit het kamp van Quick-Step-Alpha Vinyl. De Belgische formatie liet in een perscommuniqué weten dat de klaplong van Alaphilippe volledig was genezen en de Fransman alweer voorzichtig op de Tacx kon trainen. Alaphilippe blijkt nu alweer in staat om in de Sierra Nevada zijn trainingstochtjes af te werken.

“Na mijn laatste onderzoek in Herentals gaf het een goed gevoel om, voor het eerst sinds mijn valpartij in Luik-Bastenaken-Luik, weer op de fiets te kunnen kruipen. Het goede nieuws is dat mijn klaplong inmiddels volledig is genezen. De breuken deden nog steeds pijn, maar dat is normaal. Dat soort letsels heeft nu eenmaal meer tijd nodig om te herstellen. Ik kreeg echter groen licht om de trainingen te hervatten.”

“Het is belangrijk dat we niets overhaasten en de rust bewaren”

“Ik heb een paar dagen op de rollen getraind, wat al geweldig was, maar ik was pas echt gelukkig toen ik een paar uren buiten kon rijden. Ik had na een paar dagen geen negatieve reacties of gevoelens en vervolgens hebben we beslist dat ik mee zou gaan op stage met de ploeg naar de Sierra Nevada.”

Alaphilippe wil echter niet te hard van stapel lopen. “Natuurlijk kan ik nog niet hetzelfde werk doen als mijn ploeggenoten, aangezien ik wat tijd nodig heb om weer in vorm te raken en ik nog voorzichtig moet zijn met de blessures. Maar ik ben super blij om weer bij de ploegmaats te zijn. De atmosfeer is geweldig en de trainingsomstandigheden zijn ideaal.”

“Ik voel me elke dag beter worden en ik hoop zo verder te doen. De blessures hebben gewoon tijd nodig om te helen. Er is geen bijkomende chirurgische ingreep nodig. Als alles zo doorgaat, dan behoort een deelname aan de Tour de France tot de mogelijkheden. Het zit nog steeds in mijn hoofd, maar het is belangrijk dat we niets overhaasten en de rust bewaren.”