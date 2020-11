Alaphilippe mikt op deelname Parijs-Roubaix: “Maar niet per se volgend jaar”

Julian Alaphilippe ziet het wel zitten om ooit eens te starten in Parijs-Roubaix. De regerende wereldkampioen heeft monumentale klassieker in Noord-Frankrijk op zijn lijstje staan. “Het kan later, maar hoeft niet per se volgend jaar”, zegt hij tegen Eurosport Frankrijk.

De kopman van Deceuninck-Quick-Step heeft al wat doelen aangestipt voor 2021. “Maar voorlopig denk ik alleen maar aan de voorbereidingen op de seizoenstart”, vertelt Alaphilippe. “De plannen voor de Tour de France komen altijd water later. De Ronde van Vlaanderen is een wedstrijd die ik leuk vind en die ik heel graag terug wil rijden.”

“De Ronde zal zeker deel uitmaken van mijn seizoensdoelen voor volgend jaar”, aldus de Fransman, die in de voorbije Vlaamse Hoogmis hard ten val kwam toen hij in volle finale botste op een motor. “Ik denk dat ik in het voorjaar een groot blok ga doen met alle klassiekers, maar daar is nog niet met het team over gesproken.”

Tour en Tokio

Alaphilippe stipte ook de Tour de France al even aan. “Na het winnen van het WK zou ik die graag eens willen winnen. Dat zijn voor mij de twee wedstrijden waar ik altijd van gedroomd heb. Als ik maar één van de twee koersen mocht kiezen, zou dat natuurlijk de Tour zijn. Het parcours voor 2021 is prachtig en geeft mij nu al zin erin”, zegt hij.

Over de Olympische Spelen in Tokio houdt JuJu zich wat op de vlakte. “Dat kan een doel worden. We gaan het parcours bestuderen, maar het is vooral afwachten hoe het seizoen zich ontvouwt.”