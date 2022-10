Alaphilippe kopman bij Quick-Step-Alpha Vinyl in Ronde van Lombardije

Julian Alaphilippe voert Quick-Step-Alpha Vinyl aan in de Ronde van Lombardije. De Fransman zal gebrand zijn op een goed resultaat, want hij zag een groot deel van zijn seizoen in het water vallen door valpartijen in Luik-Bastenaken-Luik en de Vuelta a España. Alaphilippe wordt onder andere bijgestaan door de vier Belgen Dries Devenyns, Louis Vervaeke, Mauri Vansevenant en Ilan Van Wilder.

Volgens ploegleider Davide Bramati is zijn ploeg gemotiveerd. “Het is het laatste Monument van het seizoen en onze voorlaatste koers. We kenden solide optredens in Bernocchi en Piemonte, dus de motivatie is groot om ons te tonen. De renners gaan alles geven op een zwaar parcours. De finale is anders dan vorig jaar en kan een significante impact hebben op de uitkomst. Julian is onze kopman en hij krijgt een sterke ploeg mee in steun”, aldus de Italiaan.

Over de vorm van Alaphilippe zullen echter vraagtekens bestaan. Na een zware val in de Vuelta keerde hij terug op het WK, waar hij zijn wereldtitel moest inleveren na een teleurstellende 51e plaats. Daarna reed hij nog de Giro dell’Emilia en de Coppa Bernocchi, waar hij niet verder kwam dan een 81e en 69e plek. Het vertrouwen in Alaphilippe zal dus vooral gebaseerd zijn op resultaten in het verleden. Vorig jaar wist hij zesde te worden terwijl hij in 2017 zelfs als tweede eindigde.

Een opvallende afwezige in de selectie is nummer twee van vorig jaar Fausto Masnada. De Italiaan moest in 2021 alleen Tadej Pogačar voor zich dulden, maar ontbreekt deze editie dus op de startlijst. Andrea Bagioli en Mikkel Honoré maken naast de vier eerder genoemde Belgen wel deel uit van de selectie. De eerstgenoemde zou eventueel nog voor een verrassing kunnen zorgen wanneer Alaphilippe niet in orde blijkt te zijn.

Selectie Quick-Step-Alpha Vinyl Ronde van Lombardije (7 oktober)

Julian Alaphilippe

Andrea Bagioli

Dries Devenyns

Mikkel Honoré

Ilan Van Wilder

Mauri Vansevenant

Louis Vervaeke