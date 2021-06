Alaphilippe is geel kwijt: “Gisteren was Mathieu blij voor mij, nu ben ik dat voor hem”

Julian Alaphilippe is na het verlies van zijn gele trui aan Mathieu van der Poel alles behalve teleurgesteld. De Fransman van Deceuninck-Quick-Step kon de demarrage van de Nederlander niet volgen en werd vijfde op Mûr-de-Bretagne. “Er waren vandaag een aantal renners sterker. Ik had wat zware benen”, reageert de wereldkampioen.

“Ik ben daarom ook totaal niet teleurgesteld”, aldus Alaphilippe. “Op de eerste keer Mûr-de-Bretagne merkte ik dat mijn benen goed waren, maar niet zo goed. Dus op de slotklim besloot ik om zo lang mogelijk in de groep te blijven. Gisteren was Mathieu teleurgesteld omdat hij niet gewonnen had, maar was hij blij voor mij. Vandaag heb ik precies hetzelfde gevoel.”

De wereldkampioen is vol lof voor de nieuwe geletruidrager. “We hebben dezelfde stijl van koersen, omdat we graag aanvallen. Ik ben blij voor hem. Hij verdient deze overwinning”, vertelt Alaphilippe, die wel de groene trui om zijn schouders heeft.

“Met deze groene trui heb ik nu elke trui gedragen in de Tour de France, en dat is heel speciaal. De gele trui is magisch, maar ook een grote verantwoordelijkheid. Mijn ploeg heeft er hard voor gewerkt, maar er komt ook nog een lange Tour aan met veel kansen. Er zijn ook nog de nodige sprintetappes waar Mark Cavendish kans maakt”, noemt hij als voorbeeld.