Alaphilippe: “Ik wilde bewijzen dat ik sterk in mijn hoofd ben”

Julian Alaphilippe fietste zich met zijn derde zege in de Waalse Pijl in een illuster rijtje namen. Na Ferdi Kübler, Rik Van Steenbergen, Eddy Merckx, Claude Criquielion en Cadel Evans werd hij de zesde renner die in de Ardense klassieker als wereldkampioen zegevierde.

“Ik wilde de mensen bewijzen dat ik sterk in mijn hoofd ben”, vertelde Alaphilippe na zijn zege. “Sinds het begin van het seizoen heb ik nog niet veel gewonnen, dus het was belangrijk dat ik weer eens zou juichen. Ik wilde dolgraag winnen in zo’n zware wedstrijd.”

De Fransman was zijn ploeg dankbaar. “Ik ben trots op mijn ploeggenoten. Ze deden geweldig werk om mij in de beste positie te krijgen. Mikkel Honoré zette me perfect aan de voet van de Muur van Hoei af. Daarna heb ik de benen laten spreken.”

“Ik wist dat het niet makkelijk zou zijn met Roglič, Valverde en alle anderen op mijn wiel. Deze voelt erg goed, helemaal met de regenboogtrui”, aldus Alaphilippe.