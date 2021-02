Alaphilippe: “Ik heb nog altijd een beetje pijn aan mijn hand”

Julian Alaphilippe begint zijn seizoen vandaag in de Tour de La Provence, maar de wereldkampioen is nog altijd niet helemaal hersteld van zijn valpartij in de Ronde van Vlaanderen waarbij hij zijn hand brak. “Ik had twee breuken, maar die zijn het probleem niet. Ik heb ook een scheur tussen twee vingers en die zorgt nog voor last”, zei hij in een online persbabbel.

Toch verwacht Alaphilippe geen problemen. “Ik ben niet ongerust, want de dokters zeggen dat dit normaal is, maar ik heb nog altijd een beetje pijn. Ik kijk uit naar het moment dat mijn hand weer is zoals vroeger”, aldus de kopman van Deceuninck-Quick-Step. “Ik doe veel oefeningen voor ik op de fiets kruip om mijn hand op te warmen. Sprinten begint te lukken, maar het is nog niet honderd procent.”

In de Tour de La Provence zal de Fransman vooral koersritme opdoen. “Ik heb goed gewerkt, denk ik. Meestal begin ik vroeger aan mijn seizoen, maar ik heb wel een goed gevoel. Het is positief dat het deelnemersveld in de Provence zo sterk is. Dan wordt dit een echte test”, weet hij. Toch kijkt Alaphilippe al vooruit. “Hierna rijd ik Omloop Het Nieuwsblad, Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo om dan de Vlaamse klassiekers te doen. Die koersen zijn belangrijker.”