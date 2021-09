Alaphilippe en Cavendish delen kopmanschap in Tour of Britain

Julian Alaphilippe en Mark Cavendish zijn de speerpunten van Deceuninck-Quick-Step in de aankomende Tour of Britain (5-12 september). De wereldkampioen treft er zijn laatste voorbereidingen in aanloop naar zijn titelverdediging in Leuven. Cavendish heeft in zijn thuisronde al tien ritzeges geboekt.

Alaphilippe en Cavendish weten wat het is om te winnen in Groot-Brittannië. De Franse heuvelspecialist wist in 2018 een etappe en het eindklassement te winnen van de Tour of Britain. Cav wist al tien etappes te winnen, maar de laatste daarvan dateert alweer uit 2013. Dat jaar won hij drie ritten. Ook in 2012 (drie ritzeges), 2011 (twee ritzeges) en 2007 (twee ritzeges) was hij succesvol.

Davide Ballerini, Tim Declercq, Mikkel Honoré en Yves Lampaert maken het zestal van Deceuninck-Quick-Step compleet. Honoré behaalde afgelopen weekend nog een derde plaats in de Bretagne Classic, achter Alaphilippe.

De ploegleider van dienst is Geert Van Bondt. “Julian, Mikkel en Davide hebben een goede vorm laten zien in Plouay, terwijl Mark nog altijd erg gemotiveerd is na zijn geweldige Tour de France. Yves koerste in de Deutschland Tour afgelopen week en je zag dat hij goede benen had. En Tim is Tim. Iedereen weet waartoe hij in staat is en hij zal zijn rol weer innemen aan kop van het peloton”, zegt hij. “Het parcours is een van de zwaarste in de recente historie en dat maakt het moeilijk te controleren.”