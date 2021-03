Alaphilippe: “De Italiaanse koersen hebben me uitgeput”

Julian Alaphilippe werd samen met Mathieu van der Poel tot de grootste favorieten gerekend voor Dwars door Vlaanderen. Maar net als de Nederlander beleefde de wereldkampioen geen topdag.

Alaphilippe kwam uiteindelijk als 22e over de streep, in de grote groep achter winnaar Dylan van Baarle. Voor de drager van de regenboogtrui was het zijn eerste koers op de kasseien sinds zijn Italiaanse programma. “We voelden de warmte wel”, reageerde hij tegenover L’Équipe. “Ik heb de ploeg zo goed mogelijk proberen te helpen. We hadden Florian Sénéchal vooraan, maar toen ik aanzette op een van de hellingen, wist ik niet precies wat de situatie was.”

De nummer twee van Strade Bianche wilde in Dwars door Vlaanderen vooral zien hoe zijn vorm ervoor stond. “Ik wilde weten hoe ik was hersteld van de Italiaanse koersen, die me echt hebben uitgeput. Toen ik weer begon te trainen waren de prikkels niet geweldig. Daarom reed ik zonder stress en druk. Al met al was het oké. Ik heb mezelf vermaakt, ook al reed ik uiteindelijk geen korte uitslag. Zondag hoop ik op een beter gevoel in de Ronde van Vlaanderen.”