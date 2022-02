Alaphilippe, Asgreen en Ballerini speerpunten Quick-Step Alpha Vinyl in Tour de La Provence

Quick-Step Alpha Vinyl heeft bekendgemaakt welke renners deze week aan het vertrek staan van de Tour de La Provence. Wereldkampioen Julian Alaphilippe en Kasper Asgreen, in 2021 winnaar van de E3 Saxo Bank Classic en de Ronde van Vlaanderen, beginnen in de Franse ronde aan hun seizoen.

Alaphilippe maakt voor de derde keer in zijn carrière zijn opwachting in de Tour de La Provence. Afgelopen jaar eindigde hij derde in de etappe naar de Mont Ventoux en werd hij na Iván Ramiro Sosa tweede in het algemeen klassement. Voor Asgreen wordt het zijn vierde deelname. Davide Ballerini won vorig seizoen de eerste twee ritten en legde beslag op het puntenklassement. De Italiaan kwam afgelopen week al in actie in de Saudi Tour.

De Tour de La Provence begint dit jaar met een proloog en volgens ploegleider Geert Van Bondt liggen daar meteen kansen voor zijn team. “Het is voor het eerst in drie jaar dat de wedstrijd start met een tijdrit, en dat moet iets zijn voor Kasper, Ilan (Van Wilder, red.) en misschien Julian. Ze hebben een kans om daar een mooi resultaat neer te zetten. In de volgende twee etappes zouden respectievelijk de sprinters en de puncheurs in de schijnwerpers moeten staan.”

Van Bondt waarschuwt wel dat in die etappes de weersomstandigheden mogelijk van invloed zijn op het koersverloop. “De wind in de regio zou een belangrijke rol kunnen spelen, dus we zullen zien hoe het daar zal gaan. De laatste dag is de zwaarste, en daar zal het algemeen klassement beslist worden. Het zal goed zijn om te zien waar onze renners staan op dit punt in het seizoen”, aldus de 51-jarige oud-beroepsrenner.

De Tour de La Provence staat voor 10-13 februari op de kalender.

Selectie Quick-Step Alpha Vinyl voor de Tour de La Provence 2022

Julian Alaphilippe

Kasper Asgreen

Davide Ballerini

Dries Devenyns

Pieter Serry

Ilan Van Wilder

Louis Vervaeke