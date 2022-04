Alan Banaszek wint in Belgrade Banjaluka, Lennert Teugels nieuwe leider

De vierde etappe van de Belgrade Banjaluka is op naam gekomen van Alan Banaszek. De Pool klopte David Per en Patrick Reißig in een sprint met acht. Jakub Kaczmarek verloor zijn leiderstrui aan de Belg Lennert Teugels.

De rit leek te gaan eindigen in een massasprint, maar in de laatste tien kilometer kwam er een wijziging in dat scenario. Er reed een kopgroep van acht weg met daarbij ook Teugels (Tarteletto- Isorex), de nummer twee van het klassement. Kaczmarek had zich laten verrassen en zat niet mee. Uiteindelijk hielden de acht late vluchters twaalf seconden voor op het peloton.

Hoewel Banaszek de dagzege behaalde voor HRE Mazowsze Serce Polski, had de Poolse formatie zodoende toch enigszins een baaldag. Teugels nam de koppositie in het algemeen klassement namelijk over van Kaczmarek. Met nog één dag voor de boeg, waarop een vlakke etappe verreden wordt, zal Kaczmarek het nog lastig krijgen om Teugels van de troon te stoten. De Belg heeft een voorsprong van drie seconden.