Alan Banaszek nieuwe leider in Tour of Thailand, ritzege voor thuisfavoriet Jumchat

Alan Banaszek is na vijf etappes de nieuwe leider in de Tour of Thailand. De 24-jarige Pool van het continentale HRE Mazowsze Serce Polski wist aan de streep genoeg tijd te pakken op de Nederlander Raymond Kreder en zo de leiding over te nemen. De ritzege ging naar de Thaise wielrenner Nattapol Jumchat.

De 25-jarige Jumchat wist in Nakhon Phanom, na een etappe van 163 kilometer, de Maleisiër Mohd Shahrul Mat Amin en Banaszek te verslaan na een sprint met vijf. Jumchat wist zo het thuispubliek in extase te brengen. Banaszek was de andere winnaar: de Pool deed uitstekende zaken met het oog op de eindzege en wist Raymond Kreder uit de leiderstrui te fietsen.

Woensdag staat de slotrit in de Tour of Thailand (2.1) op het programma. De start is in Nakhon Phanom, de finish 165,2 kilometer verderop in Mukdahan. Het venijn zit hem absoluut in de staart, aangezien de finishstreep is gelegen op een steil klimmetje van 1,1 kilometer aan 9%. Het verschil tussen Banaszek en Kreder is vijftien seconden in het voordeel van de Pool en dus is er nog van alles mogelijk in de slotrit.