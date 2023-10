dinsdag 10 oktober 2023 om 15:43

Al kruipend naar boven: Lutsenko slaat dubbelslag op monsterklim in Ronde van Turkije

Alexey Lutsenko heeft de macht gegrepen in de Ronde van Turkije. De Kazachse kampioen van Astana Qazaqstan kwam op de loodzware slotklim (de Babadağ) – met in de slotkilometers nog percentages van 20% – als eerste boven, voor Ben Zwiehoff en Harold Tejada. Lutsenko is tevens de nieuwe leider in Turkije.

Voor wielerliefhebbers was de derde etappe van de Ronde van Turkije er eentje om duimen en vingers bij af te likken, maar voor de renners zelf eerder een verschrikking. Over een afstand van slechts 104,1 kilometer trokken de renners van en naar Fethiye, om te finishen op de afschrikwekkende Babadağ. Deze berg ligt in de provincie Muğla, in het zuidwesten van Turkije, en voert de renners naar een hoogte van 1.929 meter. Ruim achttien kilometer klimmen aan ruim 10%, met uitschieters tot 15%: dat was de lood- maar dan ook loodzware slotopdracht.

Drie renners krijgen dan toch de ruimte

De renners lieten zich echter niet afschrikken door het parcours en de slotklim en dus kregen we een zeer geanimeerde openingsfase. In het eerste koersuur waren er vele aanvalspogingen, maar deze werden ook al snel weer in de kiem gesmoord. Na goed veertig kilometer koers was er nog altijd geen sprake van een (vroege) ontsnapping, maar niet veel later ontstond er dan toch een kopgroep van drie. Umberto Poli (Novo Nordisk), Robigzon Oyola (Team Medellín-EPM) en Oliver Mattheis (Bike Aid) kregen de zegen van het peloton.

Bergkoning Lennert Teugels (Bingoal WB) en Tobias Nolde (P&S Benotti) gingen nog wel in de tegenaanval, maar kwamen er maar niet bij en waren dus bezig aan een onvervalste chasse patate. De drie koplopers hielden zich overduidelijk niet in en kwamen als eerste boven op de eerste beklimming van de dag (12,7 km aan 6,3%) van eerste categorie, op goed 35 kilometer van de finish. Oyola pakte op de top de volle buit aan bergpunten en deed zo uitstekende zaken voor het bergklassement.

Vluchters zijn eraan voor de moeite, flinke selectie

De Colombiaan had intussen zijn twee medevluchters gelost en begon zo als eerste aan de verraderlijke afdaling van de voorlaatste klim, maar besloot niet te wachten op Mattheis en Poli. In het peloton, of wat daar nog van over was, zorgden de mannen van BORA-hansgrohe voor een stevige uitdunning. Al op de voorlaatste klim werd de groep der favorieten gereduceerd tot een twintigtal renners, en dan moest de bijzonder lange en steile slotklim nog komen.

In aanloop naar de achttien kilometer lange Babadağ werden eerst Poli en Mattheis en vervolgens ook Oyola ingerekend, en konden we ons opmaken voor een strijd tussen de beste klimmers in deze Ronde van Turkije. Alexis Guerin gooide als eerste zijn kaarten op het asfalt en de Fransman van Bingoal WB reed al snel twintig seconden weg van de favorietengroep, die na goed vijf kilometer klimmen nog maar bestond uit zeven renners. Toppers als Jay Vine, Alexey Lutsenko en Harold Tejada waren nog mee, maar voor iemand als Patrick Konrad ging het al te snel.

BORA-hansgrohe versus Astana Qazaqstan

En daar bleef het niet bij, want op goed twaalf kilometer van de top moest ook Vine, vooraf toch de grote favoriet voor de ritzege, afhaken. Onder het beulswerk van de mannen van BORA-hansgrohe werd het kaf nog meer van het koren gescheiden. BORA-ploegmaats Ben Zwiehoff en Florian Lipowitz voerden de forcing en alleen de Astana-kopmannen Lutsenko en Tejada en de inmiddels weer ingerekende Guerin konden nog volgen. Die laatste reed echter op zijn tandvlees en moest halverwege de slotklim zijn eerdere aanval bekopen.

En zo trokken we met twee renners van BORA-hansgrohe en twee coureurs van Astana Qazaqstan naar de laatste klimmende kilometers. De vier koplopers bleven echter niet lang samen. Met nog zeven kilometer te gaan trok Tejada een eerste keer door, maar Zwiehoff reageerde attent, met Lutsenko in zijn wiel. De versnelling van Tejada bleek wel de sportieve doodsteek voor Lipowitz. De jonge Duitser moest namelijk passen, waardoor Zwiehoff het plots in zijn eentje moest opnemen tegen twee renners van Astana Qazaqstan.

Zwiehoff maakt de koers, maar Lutsenko kruipt naar de zege

Zwiehoff gaf echter nog wel een sterke indruk en wist zijn twee rivalen in bedwang te houden, waardoor het tempo wat stokte en Lipowitz – voor even dan – kon terugkeren. Dit bleek echter maar een kortstondige opleving, want de renner van BORA-hansgrohe gaf al vrij snel weer wat terrein prijs. Van voren nam Tejada het leeuwendeel van het kopwerk voor zijn rekening, in dienst van Lutsenko, die geduldig zijn moment leek af te wachten, De Kazachse kampioen moest alleen nog wel zien af te rekenen met Zwiehoff, die nog zeer monter oogde.

En die laatste besloot op twee kilometer van de finish zelf de knuppel in het hoenderhok te gooien. Tejada ging meteen overboord, maar Lutsenko gaf geen krimp en zat op het wiel van Zwiehoff. Het was vervolgens wachten op de beslissende demarrage van Zwiehoff of Lutsenko. De Duitser nam het initiatief in de laatste twee kilometer, met stijgingspercentages tot 20%, maar de taaie en uitgekookte Kazach liet zich niet uit de tent lokken en ging vervolgens aan. Lutsenko pakte meteen enkele meters en leek de beslissing te forceren.

🚴🇹🇷 | De Babadag… wat een beestachtige, bizarre, barbaarse klim. Na zo’n vijf kwartier bergop stoempen zijn we binnen. Lutsenko wint! 😵🙌 #touroftürkiye 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/zXsCDdWXkT — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) October 10, 2023

Alleen, in de laatste kilometer botsten de renners nog op percentages van dik 20% en dit was ook te zien aan Lutsenko en Zwiehoff, die al kruipend en zwalkend naar boven reden. Zwiehoff wist het verschil aanvankelijk nog binnen de perken te houden, maar uiteindelijk brak toch de veer en dus kwam Lutsenko met voorsprong over de finish. Het verschil tussen de nummers een en twee bleek op de top veertien seconden in het voordeel van Lutsenko. Tejada kwam als derde over de streep, op net geen halve minuut van zijn winnende ploegmaat.