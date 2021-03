Al 18.000 euro ingezameld voor grotere prijzenpot vrouweneditie Strade Bianche

In Strade Bianche verdient de winnaar in de mannenkoers zevenmaal zoveel als de beste vrouw. In Omloop Het Nieuwsblad was dit zelfs zeventien keer zoveel. Dat is niet uit te leggen, vond de Nederlandse wielerfan Cem Tanyeri. Dus zette hij een crowdfunding op om de prijzenpot voor de vrouwen in Strade Bianche te vergroten. Vrijdag was al meer dan 18.000 euro opgehaald.

Tanyeri wist niet hoe hij het aan zijn achtjarige dochter moest uitleggen. Waarom kreeg Anna van der Breggen voor haar zege in Omloop Het Nieuwsblad slechts een schijntje van het prijzengeld dat de winnaar bij de mannen, Davide Ballerini, ontving? De wielerfan besloot in actie te komen. Maandag zette hij op het crowdfundingplatform GoFundMe een inzamelingsactie op touw om zo geld op te halen voor de prijzenpot in Strade Bianche. Vrijdagmiddag was de teller al voorbij de 18.000 euro geschoten.

De discussie over het ongelijke prijzengeld in Omloop Het Nieuwsblad was slechts de druppel voor Tanyeri, die zich al langer ergerde aan die ongelijkheid in het mannen- en vrouwenpeloton. Aan VeloNews vertelde hij: “De discussie over het prijzengeld komt al zo lang steeds terug. Dit jaar hebben we het gevoel dat we ons meer moeten laten horen, misschien omdat we steeds thuiszitten. Ik werk in een bedrijf waar spreken één ding is, maar als je iets wilt bereiken moet je daar ook iets voor doen.”

‘Er zijn structurele veranderingen nodig’

Hoewel Tanyeri vaak te horen krijgt dat ongelijk prijzengeld niet het grootste probleem is waar het vrouwenwielrennen mee te maken heeft, ziet hij ook dat de mannelijke profs zich in de discussie afzijdig houden. “Veel profrenners hebben een vriendin of partner die ook professional is. Ik weet niet hoe ik me zou voelen als ik Tao Geoghegan Hart zou zijn en mijn vriendin Hannah Barnes zou voor haar vijfde plaats net genoeg prijzengeld krijgen om een bidon en een sticker te kopen. Het is 2021, tijd om je nek uit te steken.”

“Het is jammer dat we dit als fans moeten doen, maar aan de andere kant willen we de waarde van deze sport laten zien”, vertelde de wielerfan verder. “De financiële bijdrage door fans toont aan dat er meer bereidheid moet zijn om deze wedstrijden te laten zien en de prijzenpot gelijk te trekken, maar ook dat er meer mensen op de juiste plaatsen moeten zijn om deze veranderingen mogelijk te maken. Er zijn structurele veranderingen nodig om het traditionele profwielrennen te doorbreken.”