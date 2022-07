Aike Visbeek: “Kansen voor Van der Hoorn en Pasqualon in rit naar Lausanne”

Video

De Tour de France gaat zaterdag verder met de achtste etappe door de Jura naar Lausanne. Een rit met kansen voor vluchters, voorspelt Aike Visbeek, ploegleider van Intermarché-Wanty-Gobert. “Daar willen we onder anderen met Taco van der Hoorn een poging wagen. Het is ook een finish die Andrea Pasqualon past”, vertelt hij voor de camera van WielerFlits.

Visbeek verwacht veel kansen voor aanvallers, nu Tadej Pogačar de gele trui heeft. “Zijn ploeg is niet heel sterk. Gisteren werden al vroeg twee van zijn ploegmaats gelost, dus ik denk dat hij zijn mannen vanaf nu gaat sparen en dat geeft kansen voor ontsnappingen. Dat gaan we deze dagen al zien: er zijn veel mensen die in de ontsnapping willen.”

De tweede plaats van Taco van der Hoorn in de rit naar Wallers-Arenberg heeft voor een goede sfeer gezorgd bij Intermarché-Wanty-Gobert. “Ik denk dat we al goed bezig waren, maar we waren nog nooit dichtbij de overwinning. Als je op drie centimeter van de overwinning komt, is dat wel een boost voor het vertrouwen. Dat is wat je wilt in de Tour.”