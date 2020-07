Ahlsson onttroont topfavoriet Ludvigsson als Zweeds kampioen tijdrijden zaterdag 25 juli 2020 om 18:40

Tobias Ludvigsson is er niet in geslaagd om voor de vierde opeenvolgende keer Zweeds kampioen tijdrijden te worden. De renner van Groupama-FDJ werd in de buurt van Lekeryd verslagen door de slechts 21-jarige Jacob Ahlsson.

De 29-jarige Ludvigsson begon om 17.34 uur aan zijn tijdrit, in de hoop zijn vierde opeenvolgende tijdrittitel te pakken. De deelnemers kregen vandaag een 32 kilometer lange tijdrit voorgeschoteld in en rond Lekeyrd. Ludvigsson had net geen 39 minuten nodig om binnen te komen, maar dit bleek niet voldoende voor de zege.

Ahlsson wist als 21-jarige belofte nog eens zestien seconden sneller over het parcours te razen. Het is voor de jonge Zweed zijn eerste titel bij de profs. De bronzen medaille ging naar de eveneens 21-jarige Hugo Forssell, die aan de streep slechts negentien seconden moest toegeven op Ahlsson.

Bij de vrouwen wist Lisa Nordén wel haar vierde opeenvolgende tijdrittitel te winnen. De 35-jarige triatlete bleek 48 seconden sneller dan Nathalie Eklund, Emilia Fahlin moest als nummer drie al meer dan twee minuten toegeven.