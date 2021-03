AG2R Citroën stuurt Jungels en Naesen naar Parijs-Nice

Bob Jungels debuteert zondag in het tenue van AG2R Citroën. De Luxemburgse kopman is een van de vooruitgeschoven pionnen binnen de Franse ploeg in Parijs-Nice, die komend weekend van start gaat. Ook Oliver Naesen start in de Koers naar de Zon.

Omdat Strade Bianche (zaterdag) en Parijs-Nice (start op zondag) in hetzelfde weekend verreden worden, moeten teams keuzes maken. Zo geeft AG2R Citroën in de Italiaanse klassieker de voorkeur aan Greg Van Avermaet, en krijgen Naesen en Jungels in Frankrijk de kans. Bergop moeten ook Aurélien Paret-Peintre en Ben O’Connor hun steentje kunnen bijdragen. Stan Dewulf, Dorian Godon en Damien Touzé maken de ploeg rond.

Twee jaar geleden wist Jungels er achtste te worden in het eindklassement. Naesen werd in diezelfde editie dertiende, nadat hij in de slotrit naar Nice als tweede eindigde.

Selectie AG2R Citroën voor Parijs-Nice 2021 (7-14 maart)

Stan Dewulf

Dorian Godon

Bob Jungels

Oliver Naesen

Ben O’Connor

Aurélien Paret-Peintre

Damien Touzé