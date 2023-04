AG2R Citroën moet Godon missen in Waalse Pijl, Cosnefroy wel van de partij

AG2R Citroën heeft de selectie bekendgemaakt voor de Waalse Pijl. Daarbij geen Dorian Godon, de winnaar van de Brabantse Pijl. De Fransman kwam ten val in de Amstel Gold Race en heeft nog teveel last van zijn kwetsuren om woensdag te starten. Benoît Cosnefroy, die in een persbericht vertelt dat hij ziek was tijdens de Amstel Gold Race, is wel weer van de partij.

“Ik was ziek in de Amstel Gold Race”, aldus Cosnefroy, die zondag op een teleurstellende 21ste plaats eindigde in de Amstel. Een jaar geleden eindigde hij nog als tweede in de Nederlandse klassieker. In de Waalse Pijl reed de heuvelspecialist ook al eens naar een tweede plaats, namelijk in 2020. “Mijn bronchiën zitten nog steeds een beetje verstopt, maar ik hoop dat ik voldoende zal herstellen om woensdag mee te doen in de Waalse Pijl”, klinkt het nu.

Godon kwam tijdens de Amstel Gold Race ten in de afdaling richting de Loorberg, waar veel renners onderuit schoven. De blauwe plekken en schaafwonden die hij daarbij opliep aan zijn rechterheup en rechterknie, houden hem uit de Waalse Pijl.

Wel van de partij voor AG2R Citroën, naast Cosnefroy: Mikaël Cherel, Michael Schär, Valentin Retailleau, Bastien Tronchon, Larry Warbasse en Alex Baudin. Laatstgenoemde, een debutant in de Waalse klassiekers, vertelt dat de ploeg zal proberen om Cosnefroy goed te positioneren voor de cruciale punten op het parcours.

