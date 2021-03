AG2R Citroën met Van Avermaet en Naesen naar de Ronde

Enkele uren na afloop van Dwars door Vlaanderen heeft AG2R Citroën zijn ploeg bekendgemaakt voor de Ronde van Vlaanderen. Kopstukken in de selectie zijn Greg Van Avermaet, die al driemaal op het podium stond in de klassieker, en Oliver Naesen.

Voor Van Avermaet is de Ronde van Vlaanderen zijn grote doel. Het wordt de veertiende deelname van de olympische kampioen van Rio aan de Ronde, waar hij al drie keer naar het podium reed. In 2014 en 2017 kwam hij als tweede over de aankomst, in 2015 was hij derde. In totaal eindigde hij acht keer bij de beste tien.

De afgelopen week zorgde Van Avermaet samen met Oliver Naesen voor het mooie weer bij AG2R Citroën in de klassiekers. Naesen staat voor de zevende keer aan de start van de Ronde. Zowel in 2019 als 2020 bereikte hij als zevende de finish. Zondag worden ze omringd door Naesens broer Lawrence, Stan Dewulf, Michael Schär, Damien Touzé en Gijs Van Hoecke.

AG2R Citroën wil vrijdag de route verkennen. “De verkenning is altijd een belangrijk moment”, liet ploegleider Julien Jurdie weten. “De jongens kennen de hellingen al goed, maar het is essentieel om er 48 uur voor deze belangrijke koers alvast te gaan kijken. De Koppenberg wordt alleen in de Ronde omhoog gereden, dus is het goed om erheen te gaan en het geheugen op te frissen.”

AG2R Citroën voor de Ronde van Vlaanderen 2021

Stan Dewulf

Lawrence Naesen

Oliver Naesen

Michael Schär

Damien Touzé

Greg Van Avermaet

Gijs Van Hoecke