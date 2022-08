AG2R Citroën met titelverdediger Cosnefroy en oud-winnaar Naesen in Bretagne Classic

Aankomende zondag verdedigt Benoît Crosnefroy zijn titel in de Bretagne Classic – Ouest-France (28 augustus). Zijn ploeg, AG2R Citroën, stelt met Oliver Naesen nog een oud-winnaar op. De Belg won de Franse eendaagse in 2016 en 2018.

“We beginnen aan de Bretagne Classic met grote ambities”, zegt Nicolas Guillé, ploegleider bij AG2R Citroën. “Benoît (Cosnefroy, red.) is de uittredende winnaar en heeft goede vorm getoond in de Tour de Limousin, dus dat is gerechtvaardigd.” In de genoemde rittenkoers eindigde de Fransman als zesde. Het was zijn eerste korte klassering sinds het voorjaar, waarin hij onder andere tweede werd in de Amstel Gold Race en de Brabantse Pijl. Na de Tour de France kampte hij nog met knieklachten.

“We hebben een sterk collectief rondom hem, met ervaren jongens als Mikaël (Cherel, red.) en Oliver (Naesen, red.), die hier twee keer heeft gewonnen. De Bretagne Classic is een open wedstrijd, waar veel gebeurt. Iemand als Stan Dewulf kan hier ook een rol spelen. We moeten wachten op de uiteindelijke startlijst om te kijken wie allemaal meedoen, maar we zijn een van de teams om op te letten en het doel is om voor de overwinning te gaan.”

De rest van de selectie van AG2R Citroën bestaat uit Aurélien Paret-Peintre, Valentin Retailleau en Clément Venturini.