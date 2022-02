AG2R Citroën met Paret-Peintre en Vendrame in Tour de La Provence

AG2R Citroën heeft zijn zevenkoppige selectie voor de Tour de La Provence naar buiten gebracht. De Franse formatie rekent onder meer op klimmer Aurélien Paret-Peintre en heuvelspecialist Andrea Vendrame. Die laatste begint in het zuiden van Frankrijk aan zijn seizoen.

Met Paret-Peintre, Geoffrey Bouchard, Nicolas Prodhomme en Lilian Calmejane zijn er meerdere klimmers opgenomen in de selectie. Calmejane wist zich de voorbije weken al warm te draaien in eigen land met top 20-noteringen in de GP La Marseillaise en Ster van Bessèges. Paret-Peintre eindigde vorig jaar overigens als twaalfde in het eindklassement van de Tour de La Provence.

Vendrame kan met zijn snelheid misschien verrassen in een heuvel- of overgangsetappe. De Italiaan was vorig jaar in zijn tweede seizoen in Franse loondienst succesvol in de Giro d’Italia en La Route d’Occitanie. Lawrence Naesen, de jongere broer van Oliver Naesen, krijgt in de wat vlakkere etappes wellicht de vrijheid om voor eigen rekening te sprinten. Antoine Raugel maakt de selectie compleet.

De Tour de La Provence staat voor 10-13 februari op de kalender.

Selectie AG2R Citroën voor Tour de La Provence 2022

Geoffrey Bouchard

Lilian Calmejane

Lawrence Naesen

Aurélien Paret-Peintre

Nicolas Prodhomme

Andrea Vendrame

Antoine Raugel