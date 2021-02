AG2R Citroën met Greg Van Avermaet en Oliver Naesen naar Tour du Var

Greg Van Avermaet en Oliver Naesen maken deel uit van de selectie van AG2R Citroën voor de Tour des Alpes Maritimes et du Var. De twee Belgen krijgen het gezelschap van onder meer Ben O’Connor en Nans Peters.

Van Avermaet en Naesen reden eerder in Frankrijk al de Ster van Bessèges. De 35-jarige Van Avermaet eindigde twee keer als vierde in een etappe en werd zevende in het algemeen klassement. Naesen koerste wat meer in de luwte en werd 31e in de eindstand.

Met Peters, O’Connor en Clément Champoussin staan er nog meer sterke renners aan de start. Voor Peters en Champoussin is het hun eerste wedstrijd van 2021, O’Connor werd al zestiende in de Tour de La Provence. De selectie bestaat verder nog uit Ben Gastauer en Dorian Godon.

Selectie AG2R Citroën voor Tour des Alpes Maritimes et du Var (19-21 februari)

Greg Van Avermaet

Clément Champoussin

Ben Gastauer

Dorian Godon

Oliver Naesen

Ben O’Connor

Nans Peters