AG2R Citroën met Cosnefroy, Naesen en Van Avermaet in Ronde van Vlaanderen

AG2R Citroën heeft zijn selectie op papier voor de Ronde van Vlaanderen. De Franse formatie rekent zondag uiteraard op kasseikopmannen Greg Van Avermaet en Oliver Naesen, maar tevens op de Fransman Benoît Cosnefroy, die zijn debuut zal maken in Vlaanderens Mooiste.

Van Avermaet en Naesen wisten in het verleden al de nodige ereplaatsen te verzamelen in de Ronde van Vlaanderen. Van Avermaet, die na de voorjaarsklassiekers zal beslissen over zijn verdere sportieve toekomst, stond zelfs al vier keer op het podium. In 2015 en 2021 werd hij derde, in 2014 en 2017 tweede. Door ziekte steekt de inmiddels 37-jarige Belg momenteel echter niet in zijn beste vorm.

“Elke week zal het iets beter gaan. Ik kende een heel goede voorbereiding dus daarom had ik er, voor ik ziek werd, wel geloof in dat het een mooie periode zou worden. Met die ziekte is het nu afwachten hoe het zal gaan. Ik ga dit seizoen niet doortrekken tot Luik-Bastenaken-Luik. Ik heb dat vroeger wel gedaan. maar toen had ik overschot. Nu heb ik totaal geen overschot. Dus dat is helemaal niet aan de orde.”

Naesen was in 2019 en 2020 zevende in de Ronde en gaat ook zondag weer voor een goede uitslag. “De zondag van de Ronde van Vlaanderen is altijd speciaal. Het is de belangrijkste wedstrijd in België. De sfeer is altijd geweldig, dus we willen onszelf laten zien. Tot nu toe verloopt het klassieke seizoen niet zoals gewenst, maar we gaan er alles aan doen om goed te presteren. Het is een onvoorspelbare koers waarin van alles kan gebeuren”, laat hij weten in een persbericht.

Verder is het dus uitkijken naar Cosnefroy, die voor het eerst zal deelnemen aan de Ronde van Vlaanderen. De Franse puncheur reed dit seizoen met Omloop Het Nieuwsblad en de E3 Saxo Classic al wel twee belangrijke Vlaamse kasseikoersen, maar wist zich niet te onderscheiden. Lawrence Naesen, Stan Dewulf, Damien Touzé en Pierre Gautherat maken zondag eveneens hun opwachting in de Ronde van Vlaanderen.

