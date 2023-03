Greg Van Avermaet hakt na de klassiekers knoop door over toekomst

Maakt Greg Van Avermaet in 2024 nog deel uit van het wielerpeloton? De inmiddels 37-jarige Belg zal na de klassiekers de knoop doorhakken en beslissen over zijn verdere sportieve toekomst.

Dit laat de coureur van AG2R Citroën weten in gesprek met Het Nieuwsblad, in aanloop naar de Ronde van Vlaanderen. “Vroeger wilde ik doorgaan tot mijn 40ste, maar nu niet meer. Ofwel is dit mijn laatste jaar, ofwel komt er nog een jaar bij. Na de klassiekers maak ik de balans op en beslis ik.”

“Ik wil daar zelf over beslissen. Ook ben ik het meest kritisch tegenover mezelf. Ik wil me altijd bewijzen en afpeigeren. Zo wil ik zien hoe ver ik nog kan komen. Dat drijft me en de enige reden waarom ik nog koers, is omdat ik denk dat ik nog met de beteren kan meedoen.”

Dat komt er dit voorjaar echter nog niet uit. Van Avermaet, die in het verleden de beste was in onder meer Omloop Het Nieuwsblad (2x), E3 Saxo Classic, Gent-Wevelgem, Parijs-Roubaix, Parijs-Tours en in 2016 Olympisch kampioen werd, kreeg na Tirreno-Adriatico af te rekenen met ziekte. Hierdoor haalde hij in de voorbije klassiekers niet zijn gebruikelijke niveau.

Van Avermaet, die bezig is aan zijn derde seizoen voor AG2R Citroën, wist vorig jaar nog de nodige ereplaatsen te verzamelen. Zo werd hij derde in Omloop Het Nieuwsblad en vierde in Binche-Chimay-Binche. Voor zijn laatste zege moeten we wel bijna vier jaar terug: in 2019 won hij voor een tweede keer de Grand Prix Cycliste de Montréal.