AG2R Citroën met Cosnefroy en Van Avermaet in Amstel Gold Race

AG2R Citroën rekent komende zondag in de Amstel Gold Race onder meer op Benoît Cosnefroy en Greg Van Avermaet. De Fransman was de voorbije seizoenen al goed voor podiumplekken in de Brabantse- en Waalse Pijl en zal de Limburgse klassieker met rood hebben omcirkeld in zijn agenda. Van Avermaet was in 2015 vijfde in de Amstel Gold Race.

De 26-jarige Cosnefroy was in het verleden dus al goed voor podiumplaatsen in twee andere heuvelklassiekers en dan is het maar een kleine stap naar een podiumstek – en misschien wel een zege – in de Amstel Gold Race. De Franse puncheur was eerder dit jaar al vijfde in de GP La Marseillaise en derde in de Drôme Classic en zet momenteel in het Circuit de la Sarthe de laatste puntjes op de i met het oog op de komende heuvelklassiekers.

Van Avermaet heeft er al een zware klassiekercampagne opzitten, maar trekt zijn voorjaar nog even door met eerst de Amstel Gold Race op zondag en een week later Parijs-Roubaix. De inmiddels 36-jarige Belg, die het voorlopig moet doen met een derde plaats in Omloop Het Nieuwsblad en enkele subklasseringen, kende in 2015 (vijfde) zijn beste Amstel Gold Race.

Larry Warbasse, Dorian Godon, Stan Dewulf, Lilian Calmejane en Mikaël Cherel komen zondag ook in actie.

