AG2R Citroën gaat voor etappezeges in de Algarve

Voor het eerst sinds 2012 gaat AG2R Citroën van start in de Ronde van de Algarve. Eigenlijk zou de Franse ploeg de Vierdaagse van Duinkerke rijden, maar toen die koers werd afgelast moesten de plannen noodgedwongen worden gewijzigd. In Portugal gaat de ploeg voor etappewinst.

In de Algarve keren de renners die vooral de kasseiklassiekers hebben gereden terug in koers, zoals Oliver Naesen, Gijs Van Hoecke en Julien Duval. “Maar omdat het parcours van de Ronde van de Algarve zwaarder is dan de Vierdaagse van Duinkerke, nemen we renners als Mathias Frank en Nicolas Prodhomme mee voor de beklimmingen”, licht ploegleider Cyril Dessel toe.

“We hopen competitief te zijn, ook al komt een aantal renners net terug van een break. Daarom gaan we voor etappezeges”, aldus 46-jarige voormalige profrenner. Voor Duval, Frank, Jullien en Prudhomme wordt het hun eerste deelname in de Algarve. Naesen, Sarreau en Van Hoecke reden de ronde al eerder.

AG2R Citroën voor de Ronde van de Algarve 2021

Julien Duval

Mathias Frank

Anthony Julien

Oliver Naesen

Nicolas Prodhomme

Marc Sarreau

Gijs Van Hoecke