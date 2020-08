AG2R bevestigt transfers Stan Dewulf en Gijs Van Hoecke woensdag 5 augustus 2020 om 11:30

U las het hier ongetwijfeld de voorbije weken en dagen al: AG2R Citroën versterkt zich met de Belgen Stan Dewulf en Gijs Van Hoecke. Zonet werden beide transfers bevestigd door het team. Ze tekenden allebei een overeenkomst voor twee jaar.

“Na vijf jaar bij Lotto Soudal (verdeeld over het opleidings- en het hoofdteam, red) ben ik klaar voor een nieuwe stap in mijn carrière”, vertelt de 22-jarige Stan Dewulf. “Mijn Frans zal nog wat beter moeten, maar ik ben enthousiast.” Over zijn capaciteiten als renner verwijst de West-Vlaming naar het temperament van Oliver Naesen. “Dat is nogal gelijklopend. Ik zal mijn uiterste best doen, maar tezelfdertijd met mijn voeten op de grond blijven. Ik won de beloftenversie van Parijs-Roubaix en dat is ook de wedstrijd waar ik van droom. Daarin wil ik schitteren.”

Gijs Van Hoecke kent Oliver Naesen nog beter. “Heel goed zelfs. We waren ooit zelfs buren, we koersten samen bij de junioren, maar ook een jaar bij Sport Vlaanderen-Baloise. Ik ben verheugd dat ik straks samen met hem en zijn broer Lawrence kan rijden en mijn ervaring in de klassiekers delen.” De Ronde van Vlaanderen is zijn droomkoers. “De wedstrijd zelf winnen zal wellicht niet lukken, maar ik zal er wel alles aan doen om er onze kopmannen bij te staan.”

“Stan is een van de grootste Belgische talenten in het klassieke werk”, vult teammanager Vincent Lavenu aan. “Zijn komst versterkt onze ambities in dit werk. Dat hij Parijs-Roubaix won als belofte bewijst dat hij de vaardigheden heeft. Onze kopman Oliver Naesen wilde een renner naast zich die hem tijdens de klassiekers kan beschermen op strategische momenten. Daar is Gijs de geschikte man voor. Hij zal zich volledig wegcijferen voor zijn kopman.”