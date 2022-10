AG Insurance-NXTG heeft selecties voor 2023 rond

AG Insurance-NXTG heeft een aanvraag ingediend om volgend jaar toe te treden tot de Women’s WorldTour, maar de organisatie werkt vanaf 2023 ook met een junioren- en beloftenploeg. Van alle drie de teams zijn inmiddels de volledige selecties bekendgemaakt.

In 2022 was AG Insurance-NXTG een UCI-team dat zich uitsluitend richtte op de opleiding van belofterensters. “In 2023 zetten we de volgende stap door een eliteteam te beginnen met zestien rensters, waarvan acht uit onze eigen opleidingsstructuur komen”, aldus CEO Natascha den Ouden. Zoals eerder al naar buiten kwam, gaat het hier om Julia Borgström, Britt Knaven, Anya Louw, Gaia Masetti, Lone Meertens, Ilse Pluimers, Maud Rijnbeek en Ally Wollaston. “Julia, Britt, Anya, Gaia, Lone, Ilse, Maud en Ally hebben laten zien dat ze klaar zijn voor een stap omhoog.”

Ashleigh Moolman-Pasio, Nicole Steigenga en Romy Kasper zijn dan weer enkele van de nieuwkomers. “Met de toevoeging van acht nieuwe rensters – zowel ervaren als opkomende rensters – hebben we een gebalanceerd team voor de wedstrijd op de Belgische kasseien, maar ook voor in de Ardennen en de hogere bergen in het buitenland, zoals tijdens de Tour de France Femmes. Het is een compleet team en ik kan niet wachten om te zien wat ze volgend jaar kunnen.”

Het juniorenteam is nieuw in de ‘opleidingspyramide’. Deze ploeg bestaat voornamelijk uit Belgische rensters, maar biedt ook plaats aan enkele buitenlandse talenten. “Met onze driedelige structuur willen we jonge talenten alle mogelijkheden bieden om hun wielerdromen te doen uitkomen en zich geleidelijk te ontwikkelen in een professionele omgeving. Met daadwerkelijke mogelijkheden om te groeien van de basis naar de top: van de junioren, via de beloften, naar het eliteteam.”

Elite Team

Mireia Benito

Maaike Boogaard

Julia Borgström

Justine Ghekiere

Marthe Goossens

Lotta Henttala

Romy Kasper

Britt Knaven

Anya Louw

Gaia Masetti

Lone Meertens

Ashleigh Moolman-Pasio

Ilse Pluimers

{flag:nl] Maud Rijnbeek

Nicole Steigenga

Ally Wollaston

U23 Team

Maureen Arens

Febe Jooris

Julia Kopecky

Mirre Knaven

Senne Knaven

Jade Linthoudt

Fien Masure

Laura Lizette Sander

Noëlle Rüetschi

Yuli van der Molen

Eline van Rooijen

U19 Team

Laia Bosch Ballús

Ella Heremans

Nela Kankovska

Fee Knaven

Nora Linton

Margot Marasco

Lore De Schepper

Luca Vierstraete

Nanoi Van Wettere