Afrikaans kampioen Henok Mulubrhan kiest voor Bardiani CSF Faizanè

Henok Mulubrhan maakt per direct de overstap naar Bardiani CSF Faizanè. Het 22-jarige talent uit Eritrea verscheurde onlangs, in goed overleg, zijn contract met Bike Aid om prof te worden. Bij het Italiaanse ProTeam kan Mulubrhan volgende maand al debuteren in de Giro d’Italia. Onlangs besloot Giovanni Visconti per direct te stoppen, waardoor er een plekje ontstond.

In maart wist Mulubrhan zich in Egypte te kronen tot Afrikaans kampioen op de weg, na een duel met oud-prof Reinardt Janse van Rensburg. En eigenlijk was de klimmer uit Eritrea nu al prof geweest. Hij had een profcontract getekend bij Qhubeka NextHash, maar dat kwam te vervallen door het stoppen van die ploeg. Daarop vertrok hij naar het continentale Bike Aid, waar hij eind maart dus alweer vertrok. Samen met Gent-Wevelgem-winnaar Biniam Girmay is Mulubrhan vaandeldrager van een nieuwe generatie talenten uit Eritrea.

De afgelopen jaren reed de talentvolle klimmer goede uitslagen namens het opleidingsteam van Qhubeka. Zo werd hij in 2020 elfde in de Giro d’Italia voor beloften en vorig jaar verzamelde hij diverse ereplaatsten in Italiaanse (beloften)koersen. Daarnaast werd hij zesde in de Giro dell’Appennino (UCI 1.1) en negentiende in de Tour de l’Avenir. Namens BikeAid werd hij dit jaar ook al zesde in de Tour of Antalya (UCI 2.1) en vijfde in de Tour of Rwanda (UCI 2.1).

Naast Visconti zette talent Tomas Trainini (20) begin april ook per direct een punt achter zijn carrière. Bovendien is de selectie van Bardiani CSF Faizanè niet heel dik bevolkt met klimmers en die renners die goed bergop rijden, zijn bovendien allemaal nog vrij jong. Klimtalent Mulubhran is dus een welkome versterking. De Italiaanse ploeg – waar onder meer Enrico Battaglin en Sacha Modolo rijden – wil met de transfer uitpakken voorafgaand aan de Giro d’Italia, waar de Eritreeër meteen debuteert.

De keuze van Bardiani CSF Faizanè om de 22-jarige Eritreeër aan boord te halen, mag geen toeval heten. Hoewel de Italiaanse ploeg van de gebroeders Reverberi jarenlang bekendstond omwille van het feit dat er louter Italianen voor The GreenTeam reden, besloten zij om hun team afgelopen winter te herpositioneren. Binnen de ploeg werd een apart kader gerealiseerd waarbinnen louter beloften vallen. Daarbinnen viel ook al de 18-jarige Spanjaard Iker Bonillo.

“Het wielrennen is geëvolueerd en daarop moeten we anticiperen om met de tijd mee te gaan”, vertelden ze op het digitale thuis van hun ploeg. “Vandaag de dag stappen steeds meer talenten rechtstreeks over van de junioren naar de WorldTour. Het is voor ons tegenwoordig enorm lastig om onze eerste keuzes onder contract te krijgen. Het is daarom essentieel voor ons om daarop te anticiperen en een batterij aan jonge, potentiële renners binnen ons eigen team te laten groeien. Zoals dus bij Filippo Zana het geval is geweest.”

De Reverberi’s zijn namelijk van mening dat niet ieder talent er al op zeer jonge leeftijd staat. “Niet iedereen is even snel volwassen of ontwikkelt zich via dezelfde weg. Wij willen talenten de ruimte geven om de juiste kansen te bieden, te groeien en te koersen tegen zowel hun leeftijdsgenoten als profs. Zodoende hopen we het volle potentieel uit onze talenten te halen, zonder ze op te branden. Onze beloften zullen dus vooral een U23-programma afwerken. Voor hen die er klaar voor zijn, kunnen gedurende het seizoen al meedoen aan profkoersen, zelfs op WorldTour-niveau.”

Met de U23-tak van de profploeg nemen ze dit jaar al steeds deel aan beloftenkoersen. Martin Marcellusi (21) was daarin al succesvol en ook Alessandro Pinarello (18) stak zijn neus al aan het venster. Ze zullen zodoende ook actief zijn in de prestigieuze Giro d’Italia U23. Eerder liet het team dus toptalent Zana via deze weg kennismaken met het profwielrenner. Afgelopen najaar brak hij door met eindzeges in de Vredeskoers en de Sazka Tour (UCI 2.1). Ook werd de Italiaan derde in de Tour de l’Avenir. In het verleden leidde deze ploeg ook renners als Giulio Ciccone en Sonny Colbrelli op.