Flanders Classics loopt door afgelasting Ronde anderhalf miljoen euro aan vip-inkomsten mis zaterdag 4 april 2020 om 11:49

Over de Vlaamse hellingen en kasseien zou morgen de Ronde van Vlaanderen verreden worden, maar het coronavirus gooit roet in het eten. Alleen al aan vip-inkomsten loopt Flanders Classics anderhalf miljoen euro mis. De klap van de coronacrisis zal hard zijn, verwacht CEO Tomas Van den Spiegel. “Maar we raken hier wel uit.”

Ook bij wedstrijdorganisator Flanders Classics is de coronacrisis hard aangekomen. Na Omloop Het Nieuwsblad zag zij de ene na de andere wedstrijd wegvallen, wat veel medewerkers op tijdelijke werkloosheid zette. CEO Tomas Van den Spiegel in Het Laatste Nieuws: “De echte impact van de coronacrisis kunnen we nog niet inschatten. We hebben nog geen rekeningen gemaakt. We zijn bezig geweest met onze mensen, met de dingen die we wel nog konden.”

De impact is natuurlijk groot, constateert hij. Met de afgelasting van de Ronde van Vlaanderen, die oorspronkelijk voor morgenmiddag gepland stond, is veel geld gemoeid. Zo loopt de organisatie veel vip-inkomsten mis. “Die rekensom kun je zelf maken, als je uitgaat van zes- à zevenduizend vips die elk tenminste 200 euro uitgeven voor een vip-pakket. We riskeren ook een deel van de televisierechten te missen. Dat hangt ervan af hoe de rest van het seizoen er nog uitziet.”

‘We raken hier wel uit’

De klap zal hard zijn, verwacht Van den Spiegel. “Maar we raken hier wel uit. We hebben vaste kosten gedurende het seizoen. Maar we zijn stabiel. We zijn een commerciële organisatie, we hebben zakelijke doeleinden. Nu wordt een recessie voorspeld die ook de sport gaat treffen. We gaan ons niet wentelen in zelfmedelijden en roepen dat de sport erg afziet, wat zo is. We gaan strijdvaardig blijven met de Wereldbeker veldrijden in de winter en met het voorjaar van 2021.”

Van een volledig afstel van de Ronde van Vlaanderen is vooralsnog geen sprake, of zoals gesteld werd bij de bekendmaking van de afgelasting: of uitstel naar een latere datum dit jaar mogelijk is, bekijkt Flanders Classics momenteel samen met de UCI en vertegenwoordigers van teams en renners. Van den Spiegel: “We hopen het. Ik zeg altijd dat de Ronde van Vlaanderen enkel in de Eerste Wereldoorlog niet is gereden.”

“We noemen de Ronde van Vlaanderen het grootste Vlaamse volksfeest van het jaar, met meer dan een miljoen mensen langs de weg. Het zou belangrijk zijn om dat in post-coronatijd weer te organiseren, als een statement. We zijn hoopvol, maar we moeten realistisch zijn. We hebben woensdag deelgenomen aan de grote meeting van de UCI met alle partijen uit het wielrennen, waar beslist is om niet meer te koersen tot 1 juni. Iedereen beseft dat het nog langer kan duren.”

De Ronde 2020

Bij wijze van alternatief wordt morgen virtueel de finale verreden van de Ronde van Vlaanderen. Dertien renners, onder wie Remco Evenepoel, Wout van Aert en Alberto Bettiol (de winnaar van vorig jaar), van acht verschillende ploegen rijden de laatste 32 kilometer op het digitale platform Bkool. De virtuele wedstrijd wordt morgen vanaf 15.30 uur rechtstreeks uitgezonden op Sporza.