Deze dertien toppers starten in virtuele Ronde van Vlaanderen donderdag 2 april 2020 om 11:11

De virtuele Ronde van Vlaanderen heeft een deelnemersveld om duimen en vingers bij af te likken. Zondag stappen dertien wereldtoppers op hun hometrainer om virtueel de finale van Vlaanderens Mooiste te rijden.

In totaal starten renners van acht verschillende ploegen. De deelnemende renners zijn.

Deelnemers virtuele Ronde van Vlaanderen

Oliver Naessen (AG2R La Mondiale)

Greg Van Avermaet (CCC)

Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick-Step)

Yves Lampaert (Deceuninck-Quick-Step)

Zdenek Styrbar (Deceuninck-Quick-Step)

Alberto Bettiol (EF Education)

Jasper Stuyven (Trek-Segafredo)

Tim Wellens (Lotto Soudal)

Thomas De Gendt (Lotto Soudal)

Wout van Aert (Jumbo-Visma)

Mike Teunissen (Jumbo-Visma)

Michael Matthews (Team Sunweb)

Nicholas Roche (Team Sunweb)

De virtuele Ronde van Vlaanderen zal zondag live worden uitgezonden op Sporza (15:30u). De dertien renners rijden alleen de laatste 32 kilometer van de Ronde van Vlaanderen op het digitale platform van Bkool. “Het moet interessant blijven”, zei Tomas Van Den Spiegel bij Sporza. “We moeten niet overdrijven qua kilometers in de eerste editie. Misschien krijgen we meer van dit in de toekomst.”

De renners benaderen de virtuele wedstrijd als een tijdrit. “Ik ben sinds een week bezig met de wedstrijd. Het is leuk om een doel te hebben in deze periode”, zegt Van Aert. “Ik heb het parcours vanmorgen al verkend. Bergop was het lastig. Ik denk ook niet dat je veel voordeel zal halen door in het wiel te rijden van een collega”, aldus Evenepoel. Hij tipt Thomas De Gendt als topfavoriet.