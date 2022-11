Adrie van der Poel ziet Mathieu direct winnen: “Kan weer twee tandjes groter rijden”

Video

Mathieu van der Poel kwam, zag en overwon in de Wereldbeker van Hulst. De Nederlander van Alpecin-Deceuninck maakte tijdens zijn eerste cross van het seizoen op technisch vlak nog wel wat schoonheidsfoutjes, maar reed alsnog op overtuigende wijze naar de zege. Dat zag ook vader Adrie van der Poel. “Dat hij nu al wint, is best wel knap”, vertelde Van der Poel senior na afloop voor de camera van WielerFlits.

Mathieu van der Poel is terug in het veld, en hoe. De viervoudig wereldkampioen veldrijden wist zondag solo de Wereldbeker in Hulst te winnen. Van der Poel begon ver in de achtergrond, maar schoof snel op naar de kop van de wedstrijd en soleerde uiteindelijk naar de overwinning. “Conditioneel wisten we al dat hij redelijk in orde is, maar je bent afhankelijk van de start. Die verliep heel erg goed”, blikt Adrie van der Poel terug op de cross.

“Hij heeft niet ingeboet aan acceleratie”

“In de eerste twee à drie rondes was Mathieu veel te gretig, maar op zich zag het er wel goed uit. Wat mij vooral opviel, was dat hij zeker een tand of twee groter kon rijden dan andere jaren. Hij heeft verder niet ingeboet aan zijn acceleratie en op de rechte stukken kan hij een goede versnelling trappen. Dat is fijn. Het is afwachten hoe zijn rug zal reageren, maar hij werkt er keihard aan en het was de laatste maanden al stukken beter.”

Na de terugkeer van Tom Pidcock en Mathieu van der Poel, is het nu uitkijken naar de eerste cross van Wout van Aert. De drievoudige wereldkampioen duikt het veld in op 4 december bij de Wereldbeker van Antwerpen. Wat verwacht Adrie van der Poel er eigenlijk van? “Die gaat net als Mathieu gelijk een heel hoog niveau halen. Ik zet ook Pidcock erbij. Die was vandaag heel ongelukkig, maar wel erg goed. Het zou best kunnen dat we de komende weken nog mooie crossen gaan zien.”