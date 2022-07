Adrie van der Poel over zege Wout van Aert: “Stok achter de deur voor Mathieu”

Interview

In de kasseienrit naar Arensberg zullen veel ogen op Mathieu van der Poel gericht zijn. Waar Wout van Aert in de gele trui rondrijdt, een ritzege op zak heeft en al drie keer tweede werd, hield ‘MVDP’ zich in de eerste ritten een stuk rustiger. Hoe goed hij nu daadwerkelijk is, durfde zijn vader Adrie van der Poel ook niet te zeggen.

“Zijn tijdrit in Kopenhagen was degelijk, maar hij gaf me zelf aan dat het verre van goed was. Tegenwoordig kun je dat zien aan de hand van de wattages die je trapt. Toch was hij hier aardig tevreden over”, vertelde Adrie van der Poel na de vierde rit. In de daaropvolgende etappes viel er voor Mathieu eigenlijk weinig te beleven. Voor veel renners begint de Tour echter pas met de rit naar Arenberg. Er komen nu twee dagen die voor bepaalde renners mogelijkheden bieden.”

Dat geldt ook voor Mathieu van der Poel. “Inderdaad”, bevestigt zijn vader. “Massasprinten heeft hij laten varen. Dat ziet hij niet meer zitten. Het was bekend dat de kans groot was dat de ritten twee tot en met vier massasprints worden. Als je daar niet aan mee gaat doen, dan is het vooral een kwestie van overleven en zorgen dat je niet in valpartijen betrokken raakt. Ik denk dat we na de kasseienrit een stuk wijzer zijn hoe Mathieu er daadwerkelijk voorstaat.”

Hoe zwaar de kasseienrit is, vindt Van der Poel senior moeilijk aan te geven. In de voorgaande Tour-rit over de keien van ‘Le Nord’ eindigden vier winnaars van Parijs-Roubaix bij de eerste vijf. In de desbetreffende rit in 2018 zat echter ook een beruchte kasseistrook als Camphin-en-Pévèle.

“Ik heb voor deze rit een paar kasseizones gezien, die in mijn ogen niet te vergelijken zijn met de kasseien van Parijs-Roubaix. Daarvoor lagen de stenen veel te netjes. Het belangrijkste gaat zijn dat je zonder valpartijen aan de kasseistroken kunt beginnen. Dan ga je op de kasseien vanzelf wel zien hoe de koers gaat verlopen.”

Wout van Aert

De indrukwekkende overwinning van Wout van Aert in Calais is voor Mathieu van der Poel ongetwijfeld de beste motivatie met het oog op de kasseienrit. De twee trekken zich al jarenlang enorm aan elkaar op en de onderlinge rivaliteit heeft hen alleen maar sterker gemaakt.

“Ik weet niet of Mathieu zich zo bezig houdt met Wout”, reageert Adrie van der Poel in eerste instantie. “Op dit moment zal hij zich meer bekommeren over wat hij zelf wel en niet kan. Maar, misschien is dit wel een stok achter de deur.”