Adne van Engelen tweede in Ronde van Servië, ploegmaat Dawit Yemane slaat dubbelslag

Adne van Engelen eindgde als tweede in de derde etappe van de Ronde van Servië. De Nederlander van Bike Aid moest alleen zijn ploegmaat Dawit Yemane voor zich dulden in de uitslag. De Eritrreeër is ook de nieuwe leider in het algemene klassement.

De eerste twee etappes werden telkens gewonnen door de Italiaan Elia Carta. De derde etappe van de Ronde van Servië was 153,3 kilometer lang. Met maar liefst vier gecategoriseerde beklimmingen was het een best zware rit. De top van de laatste heuvel lag echter op 27 kilometer van de streep, waardoor de aanvallers het niet makkelijk kregen.

Uiteindelijk was het Yemane die als eerste over de streep kwam in Prijepolje. Van Engelen strandde op plaats twee, Sloveen Matic Zumer legde beslag op plaats drie. Yemane is dankzij zijn overwinning ook de nieuwe leider in het algemeen klassement. Zaterdag staat de vierde en laatste rit van de Ronde van Servië op het programma.