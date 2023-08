Adieu peloton: Twee Franse oudgedienden kondigen afscheid aan

Laurent Pichon (37) en Mikaël Cherel (37) zijn bezig aan hun laatste maanden als profwielrenner. De twee Fransen zetten aan het einde van het wielerseizoen namelijk een punt achter hun carrière.

Voor Pichon is het naar eigen zeggen tijd om aan een nieuw hoofdstuk in zijn leven te beginnen. De ervaren Fransman begon zijn wieleravontuur in 2010 bij het continentale Bretagne Schuller en groeide met deze ploeg mee naar het ProContinentale niveau. Pichon kwam daarna nog uit voor FDJ (2013-2016) en Arkéa-Samsic (2017-nu).

“Ik heb dertig jaar met de fiets gereden. Ik begon mijn loopbaan bij een kleine Bretoense ploeg, maakte mijn debuut in de Grand Prix La Marseillaise en reed op een gegeven moment naar mijn eerste podiumplekken en overwinningen”, kijkt hij op X, voorheen Twitter, terug op zijn lange loopbaan. “Daarna volgde een eerste deelname aan de Tour de France en een top 10-notering (8e in 2022, red.) in Parijs-Roubaix. Het is nu 2023, mijn laatste seizoen als beroepswielrenner.”

“Ik heb er alles uitgehaald en wil nu meer tijd doorbrengen met mijn familie. De fans waren al die jaren geweldig en ik wil iedereen bedanken, die me heeft geholpen gedurende mijn carrière.” Pichon boekte in zijn loopbaan drie profoverwinningen, met de Classic Loire Atlantique, Route Adelie de Vitré en een rit in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Ook won hij – op een lager niveau – onder meer de Boucles de la Mayenne en Kreiz Breizh Elites.

Cherel neemt afscheid na Vuelta

Een generatiegenoot van Pichon, Mikaël Cherel, houdt het binnenkort dus ook voor bekeken. De klimmer begon zijn profloopbaan in 2008 in het tenue van Française des Jeux, maar zal toch vooral worden geassocieerd met de AG2R-ploeg. Cherel rijdt namelijk al sinds 2011 voor de ploeg van manager Vincent Lavenu. Op zijn erelijst prijken geen profzeges, maar Cherel was als helper/meesterknecht in de bergen wel zeer belangrijk voor de kopmannen binnen de ploeg.

Cherel reed in zijn carrière liefst achttien grote rondes, en daar komt nog een negentiende deelname bij. De Fransman maakt namelijk deel uit van de selectie van AG2R Citroën voor de komende Vuelta a España (26 augustus-17 september). De Vuelta is ook meteen de laatste wedstrijd in de carrière van Cherel.