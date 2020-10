Addy Engels over etappe van vrijdag: “Er is kans op waaiers” donderdag 8 oktober 2020 om 19:46

Steven Kruijswijk is in de zesde etappe van de Giro d’Italia in het bijzijn van ploeggenoten Koen Bouwman en Chris Harper in het eerste peloton geëindigd. De klassementsrenner van Jumbo-Visma zal morgen weer attent moeten koersen, gezien de kans op waaiers richting Brindisi.

Ploegleider Addy Engels keek alvast vooruit naar de verraderlijke vlakke etappe van morgen. “Er wordt wederom veel wind verwacht. Er is kans op waaiers. Ik verwacht een nerveuze middag en een etappe die niet zoals vandaag gemakkelijk te controleren zal zijn”, zo verwacht de oud-prof van Rabobank en Quickstep.

“Voor ons is het een kwestie van alert te blijven en zoveel mogelijk van voren te zitten. Dus ons niet te laten verrassen als er waaiers ontstaan”, aldus Engels, die ook nog even terugblikt op de etappe van vandaag. “De rit liep zoals we verwacht hadden. Een kopgroep die door vooral BORA-hansgrohe gecontroleerd werd richting de sprint.”

Superwerk

“Er stond een heel krachtige wind. Het was vooral tegenwind, maar op bepaalde stukken was er ook zijwind wat tot nervositeit in het peloton leidde. Daar zijn we gelukkig allemaal goed doorgekomen. In de finale hebben de mannen superwerk geleverd door Steven op het juiste moment van voren af te zetten. Dat was mooi om te zien.”

Tony Martin en Christoph Pfingsten kwamen vroeg in de etappe ten val, maar zij konden hun weg vervolgen richting Matera en wisten ook zonder problemen de finish te bereiken.