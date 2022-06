Adam Yates was flink ziek na coronabesmetting: “Had drie of vier behoorlijk slechte dagen”

Adam Yates is in de Ronde van Frankrijk een van de speerpunten van INEOS Grenadiers, maar de Brit kende geen vlekkeloze voorbereiding op de Tour. In de Ronde van Zwitserland liep hij corona op en van die besmetting heeft hij erg last gehad. “Ik heb drie of vier behoorlijk slechte dagen gehad”, vertelde Yates gisteren op het persmoment van INEOS Grenadiers.

“Als ik praat met andere jongens die recent corona hebben gehad, hebben sommigen alleen een kriebel in de keel, maar ik had echt koorts en rillingen. Het is niet ideaal”, aldus Yates, die de Ronde van Zwitserland verliet na vier dagen. “Ik heb ook echt cruciale etappes in Zwitserland gemist. Ik wachtte op het weekend voor een echte test, dus het is niet ideaal.”

Nu zal de openingstijdrit een test worden om te zien hoe Yates ervoor staat, zegt hij zelf. “Dit jaar heb ik behoorlijk goede tijdritten gereden. Voor iemand van mijn gewicht, minder dan zestig kilo, is het niet gemakkelijk om goed te rijden. Dat is simpelweg hoe het is. Er is niet veel wat ik daar aan kan veranderen, gewoon mijn hoofd naar beneden doen. Ik trap dezelfde vermogens bergop als in de tijdrit, het ligt aan mijn gewicht. Ik ga er gewoon voor vrijdag en het zal zijn wat het zal zijn.”

Pogacar

Wat Yates wellicht hoop geeft voor de komende Tour de France, is dat hij topfavoriet Tadej Pogacar bergop nog behoorlijk wat weerwerk kon bieden in de UAE Tour, in februari dit jaar. “Dat is alweer lang geleden, zo voelt het althans”, reageert Yates op deze vaststelling. “Ik en Pogo hebben wat goede duels uitgevochten, maar dit is anders. Ik hoop gewoon dat ik op mijn best kan zijn. Ik heb geen geluk gehad met corona, ik miste wat belangrijke trainingen, maar het is wat het is. Ik hoop gewoon dat het me niet te veel parten speelt.”