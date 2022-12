Adam Yates trapt nieuwe seizoen waarschijnlijk af in UAE Tour

Adam Yates zal zoals bekend volgend jaar niet meer uitkomen voor INEOS Grenadiers. De Britse klimmer maakt zich op voor zijn eerste wedstrijd voor zijn nieuwe werkgever UAE Emirates. In de UAE Tour (20-26 februari) zal hij normaal gesproken voor het eerst in actie komen.

Dat laat de inmiddels 30-jarige renner weten in gesprek met Cyclingnews. “Het is vrijwel zeker dat ik aan de start zal verschijnen van de UAE Tour.” Voor Yates begint een seizoensstart in het Midden-Oosten inmiddels traditie te worden. In 2020 en 2021 begon hij in de UAE Tour namelijk ook aan zijn seizoen. Twee jaar geleden won hij de ronde, voor Tadej Pogačar, een jaar later waren de rollen dan weer omgedraaid.

Teambelang

Yates en Pogačar vochten de voorbije jaren gedenkwaardige duels uit in de UAE Tour, maar dat zal er volgend jaar niet van komen, nu ze voor dezelfde ploeg uitkomen. Yates beseft dat hij niet de absolute kopman is binnen de ploeg en zich deels moet schikken naar het teambelang. “Ik ben echter niet veeleisend. Ik zal sowieso alles geven, dat heb ik mijn hele carrière gedaan. En als de ploeg me vraagt om in dienst te rijden, zal ik dat zeker respecteren.”

“De ploeg heeft echter wel een project voor ogen. Dat is voor mij belangrijk, dat er een plan is. Er rijden veel goede renners voor UAE Emirates en ook bij deze ploeg rekenen ze in een grote ronde op meerdere pionnen. Het is in het hedendaagse wielrennen ook dom om geen plan-B te hebben.”